العراق يعلن إطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي مع الأردن غدا السبت

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، إطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن غدا السبت.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، أنه "بعد انتظار وترقب، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، إطلاق التشغيل الرسمي لخط الربط الكهربائي مع الأردن يوم غد السبت الموافق 30 مارس 2024"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال وزير الكهرباء العراقي عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا): "بحمدالله وتوفيقاته، وبعد جهد كبير ومتابعة حثيثة، نقطف ثمار الإنجاز بإطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن يوم غد السبت، 30 مارس، وأولى ثماره تجهيز قضاء الرطبة بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم خلالها السكان بالكهرباء الوطنية".

وأضاف: "يبلغ طول خط الربط الكهربائي 330 كم داخل الأراضي العراقية، بالإضافة إلى 6 كم داخل الأراضي الأردنية، بجهد 132 ك. ڤ"، موضحا أن "مقدار الطاقة المجهزة عبر الخط الناقل في المرحلة الأولى سيكون بحدود 40 ميجاواط، وفي المرحلة الثانية، سيتم تصدير مزيد من الطاقة من الجانب الأردني بمقدار 150 ميجاواط بعد اكتمال الخط لغاية محطة القائم 400 ك ڤ، على أن تصل إلى 500 ميجاواط مستقبلا لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار".

وكان الأردن والعرق وقعا في ديسمبر 2018 مذكرة تفاهم، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.