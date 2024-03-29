لينوفو الصينية تسرح 92 موظفا في تايوان

ذكرت وزارة العمل التايوانية، أن مجموعة "لينوفو" الصينية، وهي أكبر علامة تجارية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، في العالم أنهت خدمة 92 موظفا في تايوان، في مارس الجاري، وسط ضعف الطلب في سوق التكنولوجيا العالمية.

وقال تشين شيه-بينج، رئيس القسم، بوزارة العمل التايوانية، الذي يفصل في نزاعات عمالية، في السوق الدولية، للصحفيين أمس الخميس، إن فرع شركة "لينوفو جلوبال تكنولوجي"، في تايوان، قدمت خطة للوزارة في الأول من مارس الجاري، قائلة إن الشركة تعتزم تسريح 12 موظفا، في الرابع من مارس و80 آخرين، في 20 من الشهر ذاته، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وأكد تشين أن عمليات تسريح العمال، كانت بسبب تراجع الأعمال، مستشهدا بخطة لينوفو، التي ظهرت لأول مرة، في وقت سابق من اليوم، عندما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشركة خفضت قوتها العاملة في تايوان، بنحو 100 عامل، وسط تراجع في الطلبات العالمية.

وأضاف تشين أن شركة "لينونو جلوبال تكنولوجي" التايوانية ، إحدى الشركتين التابعتين للشركة الأم الصينية، في تايوان، هي شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر ووحدات حاسوب ملحقة، لديها 901 موظف، مسجلون، في نظام تأمين العمل الوطني.