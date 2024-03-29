 مسلسل المداح أسطورة العيد الحلقة 20.. هجوم على سميح الجلاد في السوشيال ميديا - بوابة الشروق
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مسلسل المداح أسطورة العيد الحلقة 20.. هجوم على سميح الجلاد في السوشيال ميديا


نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 10:58 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 10:58 م

عرضت اليوم الحلقة العشرين من مسلسل "المداح أسطورة العودة"، وبدأت الحلقة بأذى جميل برسوم من مليكة (سهر الصايغ)؛ بسبب مساعدته لصابر (حمادة هلال) وحرق الكتاب الذي كان به حل لغز السهم.

وتتعرض صفاء والدة صابر (حنان سليمان) للأذى ولم تكن في وعيها، وتسأل صابر (حمادة هلال) عن ذلك وأنها خائفة، وتحاول مليكة (سهر الصايغ) أن تأذي محسن محيي الدين لمساعدته صابر (حمادة هلال) وتشل لسانه وأنه لن يتحدث مرة أخرى.

وتنتهي أحداث الحلقة بالهجوم على سميح الجلاد (فتحي عبد الوهاب) وذلك على السوشيال ميديا بسبب أحاديثه.

مسلسل "المداح اسطورة العودة" تدور أحداثه حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبه مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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