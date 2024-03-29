مصادر رئاسية: أردوغان يزور أمريكا أوائل مايو

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، زيارة الولايات المتحدة في التاسع من مايو المقبل، طبقا لما قاله مسئول رئاسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وقال المسئول إنه من المتوقع أن تشمل زيارة أردوغان اجتماعا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وسيكون هذا أول اجتماع بين اردوغان وبايدن، في واشنطن، منذ انتخاب بايدن في عام 2020.

يأتي الاجتماع المقرر في أعقاب الموافقة الأمريكية على بيع 40 طائرة مقاتلة طراز "إف-16" إلى تركيا. وجاءت الموافقة بعد أن صادقت أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي(ناتو).

كانت تركيا رهنت الموافقة على انضمام السويد للناتو بالحصول على طائرات إف-16.

وأثار قيام تركيا بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400 بـ(5ر2 مليار دولار) غضب الولايات المتحدةالتي قالت إن المنظومة تمثل تهديدا لمقاتلاتها من طراز إف-35، وعلقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع هذه المقاتلات.

كما أن هناك خلافات بين البلدين العضوين في الناتو، من بينها الدعم الأمريكي للميليشيا الكردية السورية، التي تصنفها أنقرة بالإرهابية.