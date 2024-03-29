حزب التجمع ينظم حفلا رمضانيا على مسرح خالد محيي الدين بالبدرشين

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نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع حفلا رمضانيا على خشبة مسرح خالد محيي الدين الثقافية بالبدرشين، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وشاركت فرقتي "فكرة" و"النيل للإنشاد الديني" التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة بالجيزة بباقة من الأغاني الرمضانية والوطنية والعاطفية على خشبة مسرح خالد محيي الدين وسط حضور لفيف من السياسيين والنواب والمفكرين.

وقال النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع وعضو مجلس النواب: "مؤسسة خالد محيي الدين تحمل اسم مؤسس حزب التجمع وأحد أهم قادة ثورة يوليو"، ذاكرا أن المؤسسة منذ تأسيسها خلال عام نظمت 4 مسرحيات و7 حفلات غنائية وتقدم خدمات وأنشطة ثقافية بالمجان.

وبدوره، قال صلاح حواس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين إن: المؤسسة تقدم أنشطة ثقافية بالمجان ومن بينها تعليم الأطفال على الآلات الموسيقية، ومنها الجيتار والبيانو والطبلة والعود.

وأضاف حواس أن المؤسسة نظمت 30 ندوة ثقافية وسياسية منذ تأسيسها، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من المؤسسة نشر قيم الجمهورية الجديدة، وهي "الحداثة والتنوير والعدالة الاجتماعية" بين أطفال وشباب البدرشين.