حزب الله: استقرار لبنان مرتبط بانسحاب إسرائيل وبدء مناقشة إعادة الإعمار

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مساء اليوم السبت، إن استقرار لبنان مرتبط بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وببدء الدولة بمناقشة إعادة الإعمار وبمتابعة الجميع عملية الإنقاذ والإصلاح.

وقال قاسم في كلمة له مساء اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي، "حتى يستقر لبنان حقيقة، يجب أن تنسحب إسرائيل، وأن نكون جميعًا يدًا واحدة لتنسحب إسرائيل من دون قيد أو شرط، ومن دون نقاش بأي موضوع آخر قبل هذا الانسحاب. ويجب أن تبدأ الحكومة بمناقشة موضوع الإعمار دون ربط الإعمار بأي شيء أو أي شرط. ونحن كحزب الله سنكون إلى جانب الدولة، في المزيد من الدعم والمساندة، ويجب أن نتابع جميعًا عملية الإنقاذ والإصلاح، ونعمل معًا ".

وأشار إلى أن "إسرائيل رسمت ثلاثة أهداف في المنطقة، وخاصة في لبنان، هي التوسع، وإنهاء المقاومة، والتحكم بمستقبل لبنان. ونحن واجهنا هذه الأهداف".

وأضاف "منذ عقد اتفاق وقف إطلاق النار غير المباشر مع الدولة اللبنانية، أصبحت المسؤولية عند الدولة اللبنانية. مسؤوليتها أن تُنهي الاحتلال، وتوقف العدوان، وتضغط على الدول الكبرى التي رعت، وتفتش عن الأساليب المناسبة لإنهاء الاحتلال".

وقال "نحن كحزب الله التزمنا بالاتفاق بشكل كامل، لم يكن لدينا تواجد مسلح في جنوب نهر الليطاني، ولكن إسرائيل لم تنسحب من كامل الأرض اللبنانية، وبقيت محتلة لنقاط، وإسرائيل تخترق وتعتدي في كل يوم، وقد تجاوزت بأن قصفت الضاحية الجنوبية لأول مرة منذ وقف إطلاق النار"، معتبراً أن "كل التبريرات الإسرائيلية لا معنى لها، وهنا يوجد اتفاق، فلينفذ الاتفاق ".

وتابع قاسم "الآن يقولون إنهم يريدون أن يدخلوا إلى مسارات سياسية، لا يمكن أن نقبل بالتطبيع، ولا يمكن أن نقبل بهذه المسارات السياسية "، مضيفاً "أركان الدولة اللبنانية، الرؤساء الثلاثة، كلهم الآن في مسار رفض هذا المسار التطبيعي".

وأضاف "إذا كانت تظن إسرائيل أنها تصنع معادلة جديدة في أن تتذرع بذرائع واهية من أجل أن تقتل وأن تدخل إلى هذه الأماكن المختلفة، وأن تعتدي على الضاحية والبقاع والجنوب، فهذا أمر مرفوض. وعلى الدولة اللبنانية أن تتصدى له، وما زال الوقت يسمح بالمعالجة السياسية والدبلوماسية".

وقال "لن نسمح لأحد أن يسلبنا حياتنا، وأرضنا، وعزّتنا، وكرامتنا، ووطنيتنا، وقوتنا وإمكاناتنا في مواجهة هذا العدو"، مضيفاً "لسنا ضعفاء في مواجهة مشاريع أمريكا وإسرائيل. إذا كُنّا صبرنا خلال المرحلة السابقة حتى الآن، فهو صبر الذي يريد أن يعطي الفرصة لحلول تُخفّف من الآلام والضحايا".

وعن وضع "حزب الله" في الداخل اللبناني. قال قاسم إن "حزب الله وحركة أمل أنجزا نقلة نوعية للبنان بانتخاب الرئيس التوافقي وبإكمال عقد الحكومة اللبنانية ومنحها الثقة وبالاندفاع المستمر من أجل بناء الدولة".

وأضاف "نحن جزء لا يتجزأ من شراكة وبناء هذه الدولة"، معتبراً أن " لبنان لا ينهض إلا بجميع أبنائه".

وعن الأحداث التي وقعت على الحدود اللبنانية السورية، قال قاسم "لا علاقة لحزب الله بما يحدث في الداخل السوري على الإطلاق، ولا علاقة لحزب الله بما يحصل من اعتداءات على الحدود اللبنانية السورية، والجيش اللبناني هو المسؤول عن الدفاع عن حدود لبنان على الحدود اللبنانية السورية، وهذه وظيفة الدولة.

ولفت قاسم إلى أن "يوم القدس العالمي هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين، وهو يوم من أجل التضامن مع القدس المحتلة وكل المستضعفين في العالم".