بانكوك تخفض عدد قتلى الزلزال الذي ضربها إلى 6 أشخاص

حدثت سلطات مدينة بانكوك، عدد قتلى زلزال يوم الجمعة ليصل إلى ستة أشخاص، بالإضافة إلى 22 مصابا و101 مفقود.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق من يوم الجمعة أن عدد القتلى بلغ 10 أشخاص. وقالت السلطات إنها خفضت الحصيلة لأن المستجيبين الأوائل أخطأوا في بعض الحالات الحرجة في مكان الحادث واعتبروا أن المصابين لاقوا حتفهم، ولكن عندما وصلوا إلى المستشفى تمكن الأطباء من إنعاشهم.

وقد هز الزلزال القوي أيضا ميانمار المجاورة، وتسبب في أضرار كبيرة في منطقة واسعة من واحدة من أفقر دول العالم، مما دفع المسئولين إلى التحذير من أن الحصيلة الأولية للقتلى - التي تجاوزت 140- من المرجح أن ترتفع في الأيام المقبلة.