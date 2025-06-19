حزب الله: التهديد بقتل المرشد الإيراني خامنئي تهور له عواقب وخيمة

قال حزب الله اللبناني، صباح الخميس، إن التهديد بقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، «حماقة وتهوّر له عواقب وخيمة».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»: «هذا التهديد على الرغم من سخافته وانحطاط مستوى من يُهدّد، فإنّ مجرّد ‏النطق به فيه إساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبّين والمرتبطين بالإسلام وخط الأصالة والمقاومة والعزّة، ‏وهو مستنكرٌ ومُدان بأبلغ عبارات الإدانة».

وأشار إلى أن «أمريكا ستكتشف أنها وقعت في هاوية سحيقة؛ بسبب دعمها الطاغوتي للعدوان الإسرائيلي الوحشي على ‏غزة والمقاومة في المنطقة، وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، بحسب ما جاء في البيان.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني عندما سئل عن التصريحات الأخيرة لـ علي خامنئي بأن إيران «لن تستسلم أبدا» في صراعها مع إسرائيل.

وقال ترامب لمراسلة CNN ألاينا ترين في البيت الأبيض الأربعاء: «أقول له (خامنئي): حظا سعيدا».

وعندما سُئل عن موعد نفاد صبره مع إيران، قال ترامب: «لقد نفد بالفعل، ولهذا السبب نفعل ما نفعله».

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي ذكرت فيه CNNأن ترامب أصبح أكثر استعدادا لاستخدام الأصول العسكرية الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأصبح يشعر بالنفور من فكرة الحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع المتصاعد بين طهران وإسرائيل.

ومع ذلك، أشار الرئيس إلى أنه «ليس هناك وقت متأخر للغاية»، عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى حل دبلوماسي.