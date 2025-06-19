اليابان: سنرسل طائرتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي لنقل رعايانا من الشرق الأوسط

صرح وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، اليوم الخميس، بأن بلاده سوف ترسل طائرتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي إلى شرق أفريقيا، في عملية محتملة لإجلاء رعاياها من الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ونقلت الوكالة عن ناكاتاني قوله للصحفيين، "إن هناك طائرتي نقل طراز /سي-2/، تقلان على متنهما نحو 120 فردا، ستتجهان إلى قاعدة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في جيبوتي، وستكونان في وضع الاستعداد هناك، بناء على طلب من وزير الخارجية تاكيشي إيوايا في وقت سابق".

ومن المرجح أن تغادر الطائرتان اليابان بعد غد السبت، بحسب مصادر مطلعة.

وقال ناكاتاني:"الوضع في الشرق الأوسط ازداد توترا في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران"، مؤكدا أن حكومة بلاده "مازالت في مرحلة التحضير من أجل النقل المحتمل" للمواطنين اليابانيين.

وتسعى وزارة الدفاع اليابانية إلى تأكيد عدد اليابانيين الراغبين في الفرار، سواء من إيران (والبالغ عددهم نحو 280 مواطنا)، أو من إسرائيل (والبالغ عددهم 1000 مواطن)، بحسب ناكاتاني.

وأوضح وزير الدفاع أنه قبيل إرسال الطائرتين طراز "سي-2"، غادر نحو 10 أفراد من قوات الدفاع الذاتي، اليابان إلى الشرق الأوسط لجمع المعلومات اللازمة.

كما تعتزم اليابان إجلاء نحو 90 مواطنا وأفراد عائلاتهم من طهران، بواسطة حافلات،/ ونقلهم إلى دولة أذربيجان المجاورة، مع إتاحة خيار الإجلاء للمقيمين في إسرائيل بواسطة الحافلات إلى الأردن، بحسب ما قاله مصدر حكومي.