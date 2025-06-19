وكالة تسنيم: إسقاط مسيرات إسرائيلية في مناطق عدة جنوب طهران

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بإسقاط مسيّرات إسرائيلية في مناطق عدة جنوب طهران، صباح الخميس.

وأشارت إلى أن منظومة الدفاع الجوي في مصفاة طهران الواقعة في باقرشهر، إلى جانب منظومة الدفاع في كهريزك، تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة الإسرائيلية المعادية في أجواء المنطقتين، وذلك خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم.

وأكدت شبكة الدفاع الجوي في محافظة طهران أنها ترصد جميع تحركات الطائرات الصغيرة والمسيّرات الإسرائيلية في المنطقة، وتتحرك فورًا عند اختراق أي هدف معادٍ لأجواء طهران، حيث يتم تدميرها على الفور.

من جانبه، أعلن معاون الشئون الأمنية لمحافظة خراسان رضوي، إسقاط طائرات صغيرة إسرائيلية في عملية ناجحة للدفاع الجوي في مشهد.

وأوضح أن «الدفاع الجوي في مشهد فعّل منظومته بعد رصد وتحديد الطائرات الصغيرة المسيّرة المعادية التابعة لإسرائيل، وتمكن خلال اشتباك ناجح من إسقاط جميع الطائرات الصغيرة المعادية».

كما نقلت الوكالة عن معاون الشئون الأمنية لمحافظ لرستان، قوله إن القوات الجوية نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة من طراز «هيرمس» في محافظة لرستان.

وأضاف: «شبكة الدفاع الجوي في لرستان في حالة تأهب قصوى، وتعمل على رصد واستهداف أي تحرك عدائي في الأجواء».