30 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال 48 ساعة

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تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة خلال الـ48 ساعة الماضية، ووقع 30 عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين "معطى" إلى أن أعمال المقاومة تضمن، تفجير عبوات ناسفة، واعطاب آلية للاحتلال، وثلاثة عمليات تصدي للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 23 نقطة متفرقة بالضفة والقدس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله تخللها رشق بالحجارة.

وفجر مقاومون عبوات ناسفة في بلدتي عنزا وميثلون بجنين ما أدى لاندلاع آلية للاحتلال، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات بئر الباشا ورمانة ومدينة جنين ومخيمها.

وامتدت المواجهات إلى بلدات بيت فوريك وبورين وبينا ومخيم عسكر ونابلس، كما تصدى أهالي بلدة الحمرة لهجوم للمستوطنين، كذلك تصدى الأهالي لهجوم من مستوطني مستوطنة يتسهار.

كما شهدت مدينة طولكرم، ومخيميها مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، كذلك اندلعت مواجهات في بلدات بروقين وكفر الديك بسلفيت وفصايل في أريحا، إضافة إلى مخيم العروب وبيت أمر بالخليل.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم العين بنابلس، تزامنا مع مواجهات وإلقاء حجارة في بيت فوريك وبلدة بيتا، إضافة إلى خروج مظاهرات شعبية في منطقة "سالم".

وشهدت محافظة رام الله مواجهات عدة مع قوات الاحتلال، وتركزت في بلدة بيتونيا وبيت ريما ومخيم الجلزون، فيما وقعت مواجهات أخرى في بلدة عزون قضاء قلقيلية، وشملت إلقاء عبوة ناسفة صوب جنود الاحتلال.

وامتدت المواجهات إلى مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس، والتي تشهد عدوانا واسعا وتدمير من قبل جيش الاحتلال للمنازل والبنى التحتية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي الخضر وتقوع بمحافظة بيت لحم، ومخيم العروب ودورا وسعير ومخيم الفوار بالخليل.