حالة من الاحتفاء تسود الأوساط الأدبية العالمية في أعقاب الإعلان عن الفائزين بجائزة "دائرة نقاد الكتب الوطنية" الأمريكية المرموقة، وعلى رأسهم الكاتب الليبي العالمي هشام مطر الذي اقتنص الجائزة في فئة الأدب عن روايته "أصدقائي" الصادرة عن دار نشر "راندوم هاوس".

ووصفت مجلة "بابليشرز ويكلي" الأمريكية حفل توزيع جوائز الدورة الخمسين لجوائز "دائرة نقاد الكتب الوطنية"، والذي أقيم في جامعة "نيو سكول" بمدينة نيويورك في 20 مارس الجاري، بأنه رمز للاحتفاء بقوة الكلمة المكتوبة والمجتمعات التي تدعمها؛ لا سيما في ظل الأجواء المتوترة في التاريخ الأمريكي الحديث.



وأشارت إلى أن هذه الجوائز، والتي تكرّم الكتب الصادرة في عام 2024، تعد الجوائز الأدبية الوحيدة في الولايات المتحدة التي تُمنح من قِبَل لجنة مؤلفة من نقاد أدبيين ومحرري مراجعات الكتب وليس كتّاب أو أكاديميين.

من جانبها، أشادت المجلة بفوز الكاتب العالمي هشام مطر بجائزة الأدب عن رواية "أصدقائي" والذي استشهد خلال كلمته بالحفل بكلمات الشاعر الروماني "أوفيد" ، ثم تأمّل في معنى اسم الجائزة، قائلًا: "تلك الكلمة، دائرة لها أهمية خاصة بالنسبة لي اليوم، لأنني أشعر بأنني في دائرة فعلية مع جميع الكتّاب، سواء أولئك الذين رُشّحوا معي أو الذين أشاركهم هذه الجائزة، فالكتب ليست سباقاً".



وعقب فوزه بجائزة "دائرة نقاد الكتب الوطنية" لأفضل رواية عن كتابه "أصدقائي"، أشادت به وبمجمل أعماله كلية بارنارد بجامعة كولومبيا عبر صفحتها الرسمية حيث يعمل "مطر" كأستاذ مشارك في الممارسة المهنية في فرع الأدب المقارن وثقافات آسيا والشرق الأوسط واللغة الإنجليزية.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه الجائزة تعد واحدة من أرفع الجوائز الأدبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت نبذة عن الرواية التي تتبع رحلة شاب ليبي يعيش في المنفى في لندن، حيث تستكشف موضوعات إنسانية عميقة ومؤثرة على غرار الاغتراب والصداقة والصمود.

ويتم اختيار الفائزين بهذه الجائزة من قِبَل أكثر من 800 ناقد ومحرر أدبي مما يجعلها جائزة فريدة من نوعها تُمنح على أساس الجدارة الأدبية فقط، كما أشارت الجامعة إلى أن "مطر"، الفائز بجائزة البوليتزر، يواصل حصد الإشادة الواسعة العالمية لأعماله الأدبية.

ونوّهت صحيفة "النيويورك تايمز" عن حصول رواية هشام مطر "أصدقائي" على جائزة أفضل عمل روائي والتي تروي قصة شاب ليبي يعيش في المنفى في لندن حيث يُمنح حق اللجوء في بريطانيا بعد استهدافه بسبب مشاركته في مظاهرة مناهضة للزعيم الليبي الراحل القذافي، ليبدأ حياة جديدة في المنفى.

وأوضحت صحيفة "النيويورك تايمز"، أن جوائز "دائرة نقاد الكتب الوطنية" تعتبر من بين الجوائز الأدبية الأكثر تميزًا في الولايات المتحدة في فئاتها المختلفة كالسيرة الذاتية، والنقد، والمذكرات، والرواية، والشعر، وتكرّم الجائزة أيضًا الأفراد والمنظمات التي تسهم في دعم الثقافة الأدبية.



وعقب فوزه بالجائزة، قال رئيس لجنة التحكيم، ديفيد فارنو، عن رواية "مطر": "تقدّم رواية أصدقائي قصة آسرة وجميلة عن المنفى، والهوس الأدبي، والمؤامرات السياسية؛ فهي تأريخ لـ3 عقود من حياة رجل ليبي في لندن، والعلاقات التي كوّنها هناك بينما كان منفصلًا قسرًا عن عائلته ووطنه الأم".

وضمت القائمة القصيرة للجائزة في فئة الأدب عدة روايات متميزة تم نشرها عام 2024 ؛ ومنها: "جودين" للكاتب الأيرلندي جوزيف أونيل و"جيمس" للكاتب الأمريكي الأسمر بيرسيفال إيفرت، و"نحن الحمقى" للكاتبة نورا لانج، و"أرض الجمال" للكاتبة الأمريكية ماري هيلين بيرتينو، بالإضافة إلى "أصدقائي" للكاتب الليبي العالمي هشام مطر، وهي الفائزة بالجائزة.