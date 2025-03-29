الجيش السوداني يعلن سيطرته على سوق ليبيا في أم درمان

أعلن الجيش السوداني، السبت، أنه سيطر على سوق رئيسية في مدينة أم درمان كانت تستخدمها قوات "الدعم السريع" لشن هجمات خلال الحرب المستعرة منذ نحو عامين.

جاء هذا بعد أيام قليلة من إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على مواقع جديدة في العاصمة الخرطوم، بما فيها القصر الجمهوري والوزارات السيادية، ومطار الخرطوم الدولي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الجيش السوداني في بيان "قواتنا تبسط سيطرتها على سوق ليبيا بأم درمان، وتستولي على أسلحة ومعدات خلَّفها العدو أثناء فراره".

وتُعد سوق ليبيا واحدة من أكبر وأهم المراكز التجارية في السودان.

وسيطر الجيش بالفعل على معظم مدينة أم درمان، التي تضم قاعدتين عسكريتين كبيرتين، إذ يسعى إلى بسط السيطرة على كامل منطقة العاصمة التي تتألف من 3 مدن هي الخرطوم، وأم درمان، وبحري.

ودمرت الحرب أجزاء كبيرة من الخرطوم، وأجبرت ملايين السودانيين على النزوح من ديارهم، وجعلت نحو نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، يعانون من الجوع الحاد.

**الجيش: لا رغبة في الانخراط بالعمل السياسي

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن الجيش يعمل على تهيئة الظروف المواتية لتولّي حكومة مدنية منتخبة مقاليد السلطة في البلاد، معرباً عن "عدم رغبة القوات المسلحة في الانخراط في العمل السياسي".

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء البرهان مع المبعوث الألماني الخاص للقرن الإفريقي، هيكو نتشكا، إذ تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في البلاد، ومختلف القضايا السياسية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وذكرت الوكالة السودانية أن اللقاء تطرق للجهود التي تبذلها حكومة السودان لتحقيق السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بجانب المساعي الجارية لإجراء حوار شامل للسودانيين، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تهيئة البلاد للانتخابات، وذلك ضمن خارطة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.

وفي وقت سابق، زار البرهان القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، والذي سيطر عليه الجيش الأسبوع الماضي.

وقال الجيش السوداني في بيان، إن البرهان تفقد قوات الجيش بمطار الخرطوم الدولي والقصر الجمهوري، مشيراً إلى أن طائرته "حطت بمطار الخرطوم في أول رحلة يستقبلها المطار منذ اندلاع الحرب، وكان في استقباله بالقيادة العامة أعضاء هيئة أركان القوات المسلحة".

كما نشر الجيش السوداني على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي خريطة قال إنها تبين مواقع سيطرته في مختلف أنحاء البلاد مقابل ما تبقى من مواقع لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر عليها.