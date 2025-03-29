أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه الجزء الخامس من مسلسل «المداح»، مشيرًا إلى أن استمرار العمل لعدة مواسم يعكس مدى ارتباط الجمهور بالشخصية والقصة.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»: «الحمد لله على نجاح المسلسل هذا العام، وأشكر الجمهور على دعمه المستمر، لا أستطيع أن أقول أكثر من أن الواقع يؤكد نجاح العمل واستمراريته جزءًا بعد الآخر».

وأضاف أنه يمانع شخصيًّا من تقديم جزء سادس، لكن الأمر في النهاية يعود إلى مدى تحمُّس المنتج للمشروع.

وعن الانتقادات التي تطال العمل كل عام، أكد حمادة هلال أن الجدل الذي يثار على مواقع التواصل الاجتماعي لا يزعجه، بل يراه دليلًا على التأثير الكبير الذي يتركه المسلسل.

وتابع: «كل عام هناك من يتحدث عن الطلاسم في العمل، ولكننا نحرص دائمًا على استشارة مشايخ من الأزهر أثناء التصوير لضمان صحة المحتوى الديني، فنحن لا نقدم أي شيء دون دراسة أو تدقيق».

في شأن آخر، تحدث هلال عن أعمالها السينمائية، قائلا إنّها كانت بدايته الحقيقية، وأنه يسعى إلى تقديم شخصيات متنوعة بعيدًا عن شخصية «صابر المداح».