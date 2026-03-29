محافظ مطروح يوجه بضبط وغلق زرايب الخردة وتنظيم حركة الشاحنات للحد من الحوادث

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، الجهاز التنفيذي بضرورة غلق زرايب الخردة، وضبط نباشي القمامة، وتنظيم مرور الشاحنات بهضبة السلوم للحد من الحوادث.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء دكتور محمد الزملوط، المحافظ، وبحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة لدعم الانضباط بالشارع ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت أبرز توجيهات المحافظ، بضرورة غلق زرايب الخردة داخل مرسى مطروح قبل مايو المقبل، مع توفير بدائل خارج المدينة، والقبض على تروسيكلات النباشين والتحفظ عليها، مع تحفيز جهود ضبط المخالفين، والتوسع الزراعي بإعداد خطة لإنشاء آبار مياه بالظهير الصحراوي لكل قرية، وسد العجز في التعليم والدعوة إلى حصر المؤهلات العليا وخريجي الأزهر، وشن حملات مكبرة ضد سرقات الكهرباء واتخاذ إجراءات قانونية رادعة.

كما وجه بالإسراع بتوصيل الكهرباء لمستشفى براني، واستكمال جاهزية المنشآت الصحية للتأمين الشامل، والتنسيق مع الجامعات لتوفير الأطباء ودعم استقرار الخدمة الطبية، وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، ومراقبة الخبز والبوتاجاز، ودعم الشباب بقروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة، وتطوير التعليم والحد من التسرب، مع سرعة صيانة المدارس قبل العام الدراسي، وتدوير العاملين ببعض الإدارات لتحقيق كفاءة العمل.

وشدد على تنظيم مرور الشاحنات بهضبة السلوم للحد من الحوادث، وتعزيز التواصل مع المواطنين عبر رصد الشكاوى والرد عليها دوريًا، ودراسة إنشاء مدينة جامعية لطلاب جامعة مطروح بالتعاون مع جهاز التعمير، ومواجهة ظاهرة التسول ومنع دخول المتسولين عبر محطة القطار، خاصة في موسم الصيف.

وأكد المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية والخدمات، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.