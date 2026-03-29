محافظ الغربية يفتتح أعمال التطوير وإعادة التأهيل لمحطة مياه شبرا ملكان في المحلة

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال التطوير وإعادة التأهيل بمحطة مياه شبرا ملكان النقالي بمركز المحلة الكبرى، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب، بحضور اللواء المهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء وائل زغلول، رئيس مجلس ومدينة المحلة.

وعقب الافتتاح وقص الشريط، استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول مكونات المحطة وإمكاناتها، إذ تخدم قرى شبرا ملكان ومنية شنتنا وعياش وبلقينا وصفط تراب، بإجمالي مساحة 3007 م² وطاقة تصميمية وفعلية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وضمان وصول مياه نقية وآمنة للأهالي.

وتفقد المحافظ، مكونات المحطة، التي تضم 4 وحدات بطاقة 2600 متر مكعب / يوم لكل وحدة، إلى جانب بئرين ارتوازيين بطاقة 3000 متر مكعب / يوم لكل بئر، فضلا عن منظومات المأخذ والترسيب والمرشحات والكلور وخزانات المياه وطلمبات الدفع، ومصادر الطاقة التي تشمل محولًا ومولدًا بقدرة 500 ك.ف.أ لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع.

واطلع المحافظ، على نتائج عينات المياه التي أكدت مطابقتها للمعايير الصحية، مؤكدًا أن المحافظة تضع تطوير خدمات مياه الشرب على رأس أولوياتها، وأن ما يتم تنفيذه يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة داخل القرى والمراكز.

ووجه المحافظ، بضرورة الحفاظ على كفاءة التشغيل والصيانة الدورية لضمان استدامة الخدمة بنفس المستوى المتميز.

وثمن جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ أعمال التطوير، بما يسهم في تحقيق رضا المواطن وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة.