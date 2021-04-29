 فيديو.. طوابير من المرضى للحصول على أقنعة الأكسجين في الهند - بوابة الشروق
الخميس 29 أبريل 2021 2:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. طوابير من المرضى للحصول على أقنعة الأكسجين في الهند

هديل هلال
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 2:47 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 2:47 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد توافد مرضى فيروس كورونا إلى معبد للسيخ في غازي آباد، خارج نيودلهي، يوم الأربعاء، لتلقي أقنعة الأكسجين والعلاج، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وحطمت الهند الرقم القياسي العالمي لأعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتقديم المساعدة الطبية للمرضى، وسط نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي والأكسجين وأسرّة المستشفيات.

ومنذ بداية الوباء، سجلت البلاد أكثر من 17 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 200 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك