ارتفاع أرباح وإيرادات فيسبوك خلال الربع الأول

ارتفع سعر سهم شركة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 5% بعد إعلان ارتفاع أرباح وإيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من تقديرات المحللين.

وزادت أرباح الشركة خلال الربع الأول بنسبة 94% إلى 5ر9 مليار دولار، بما يعادل 3ر3 دولار للسهم مقابل 9ر4 مليار دولار، أي 71ر1 دولار للسهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأرباح إلى 37ر2 دولار للسهم الواحد.

كما زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 48% إلى 17ر26 مليار دولار مقابل 74ر17 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإيرادات إلى 67ر23 مليار دولار.