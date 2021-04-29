مطار العاصمة الألمانية الجديد يسجل خسائر مليار يورو

اضطرت شركة برلين-براندنبورج، القائمة على تشغيل مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر" إلى تخفيض قيمته بقوة بسبب انعدام حركة الطيران تقريبا أثناء أزمة كورونا.

وفي أعقاب جلسة لمجلس الإشراف والمراقبة، قال الرئيس التنفيذي للمطار، انجلبرت لوتكه دالدروب، اليوم الخميس إن هذا أدى إلى خسارة إجمالية بقيمة نحو مليار يورو، "وهو رقم كبير للغاية".

وأوضح لوتكه دالدروب أن هذه الخسارة تأثرت بشكل كبير ببدل الإهلاك الخاص " لكن الأعمال العادية لم تحقق نتيجة إيجابية بطبيعة الحال".

وأضاف لوتكه دالدروب أن خفض قيمة المطار الجديد بـ776 مليون يورو قد أسهم في النتائج السلبية في ثلاثة أرباع بالإضافة إلى حدوث إهلاك منتظم بقيمة 130 مليون يورو فضلا عن تسجيل خسارة تشغيل بقيمة 96 مليون يورو.