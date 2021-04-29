 رئيس أسوان: لا نمتلك 60 جنيهًا في النادي والشركة الراعية تتجاهلنا - بوابة الشروق
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رئيس أسوان: لا نمتلك 60 جنيهًا في النادي والشركة الراعية تتجاهلنا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:34 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:34 ص

قال اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، إنه يعاني من أزمة مالية طاحنة، لكنه يوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الرياضة، بعد الحصول على الموافقة تخصيص أرض النادي لتكون ملك أسوان.

وأكد سليمان في تصريحات تلفزيونية: "لكن لدينا أزمة مع الشركة الراعية للنادي وهناك مستحقات 3 ملايين متأخرة، الشركة لديها أزمة مالية ولكن نحن نعاني من نقص كبير في الموارد ولدينا مباراة أمام المصري في استاد الإسكندرية وندفع 450 ألف جنيه إيجار الفندق في الشهر، كما نحن مطالبين بإرسال 60 ألف جنيه قبل مباراة المصري ولكن نادي أسوان لا يمتك 60 جنيهًا".

وأضاف: "سأخرج من الإسكندرية على الجونة وبعدها الإسماعيلي، والخزينة لا يوجد بها أي موارد، ونداء للشركة الراعية بمنحنا 2 مليون جنيه فقط من المستحقات المتأخرة والمقدرة بـ3 ملايين".


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