کانت نبوية موسى أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا - الثانوية العامة - في مصر، وكانت أول ناظرة وأول مفتشة مصرية عرفتها وزارة المعارف، إذ كانت هذه الوظائف مقصورة على الإنجليزيات، حسبما يشير الكاتب الصحفي صلاح عيسى في كتابه "هوامش المقريزي .. حكايات من مصر".

ويروي عيسى أن والد نبوية موسى كان ضابطاً وكان أخوها طالبًا بالمدرسة الحربية، فشغلت بالكتب التي كان يدرسها ، وطلبت منه أن يعلمها القراءة والكتابة، حتى تعلمت الكثير بمجهودها الشخصي.

وفي عام ۱۹۰۱ – وهي في الخامسة عشرة ـ فكرت في دخول المدرسة السنية لتقدمت سرا لامتحان النقل إلى السنة الثالثة الابتدائية، وقبلت بالمدرسة، وبعد عامين تقدمت لامتحان الابتدائية بين ۱۱ فتاة و ۲۷۸۳ طالبا، فنجحت وتفوقت وكان من الذين حصلوا معهـا على الابتدائيـة محمود النقراشي وعباس العقاد .

وفي القسم العالي بمدرسة السنية، أكملت نبوية دراستها، ولم يكن يدخل هذا القسم من الرجال، سوى الشيخ "حمزة فتح الله" والشيخ شريف اللذين كانا يدرسان للطالبات اللغة العربية، ولم يكن مسموحا لهما بإلقاء الدرس دون حضور مدرسة مع الطالبات، لضمان الحفاظ على التقاليد.

وتخرجت نبوية لتعين مدرسة براتب ستة جنيهات .. واكتشفت أن زملاءها من المدرسين المتخرجين من مدرسة المعلمين يحصلون على راتب قدره عشرة جنيهات لأن مؤهلهم يوازي البكالوريا فرفعت لوزارة المعارف طلبا بذلك فأحدث ضجة كبرى لخروجها عن التقاليد المتبعة، وحاول «المستر دنلوب» ـ المستشار الإنجليزي لوزارة المعارف ـ أن يثنيها عن عزمها، ولكن جهوده معها لم تفلح . وأخيرا لم تجد النظارة بدا من إجابة طلب الفتاة واضطرت إلى قبولها ضمن المتقدمين لامتحان البكالوريا سنة 1907

وقتها كان حصول بنت على البكالوريا حادثا جللا، وقد خصصت وزارة المعارف لها قاعة خاصة لتمتحن فيها وحدها بالمدرسة السنية، بينما كانت اللجنة العامة للبنين منعقدة في المدرسة الخديوية بدرب الجماميز، ونشرت الصحف الخبر فتجمع الناس أمام المدرسة السنية ينتظرون خروج هذه الفتاة الغريبة التي تقدمت للحصول على البكالوريا وعندما ظهرت النتيجة نجحت الفتاة المغامرة بتفوق.

وتنقلت نبوية موسي في الوظائف التعليمية بالمدارس الحكومية ثم قررت فجأة أن تخرج إلى ميدان تشجع من خلاله الفتيـات على التعليـم فاستقالت من وظيفتها وأنشأت مدرسة ابتدائية للبنات بالإسكندرية ثم ثانية بالقاهرة، وثالثة تجمع بين الإبتدائي والثانوي في الإسكندرية أيضاً، وأمضت تبقى من عمره تشجع الفتيات على تعليم البنات.

وفي عام 1951 ماتت نبوية موسى، ومضت 21 عاماً قبل أن تحصل مصرية على ما حصلت عليه، بعد أن قضت حياتها في محاولة لكي تحصل كل المصريات على البكالوريا.