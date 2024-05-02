قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن رد قيادة الحركة في داخل قطاع غزة مهم ومعتبر وجزء من المشاورات.

جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال عما إذا كانت الحركة تنتظر رد قائد حماس في غزة يحيى السنوار على مقترح وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، أنّ الحركة تُجري أيضا مشاورات مع القوى وفصائل المقاومة المشاركة في الحرب، ومختلف الجهات.

وأشار إلى أنّ كل هذه الآراء ستبلور الموقف النهائي الذي سيتم تقديمه للوسطاء خلال الفترة المقبلة. ونوه بأنه لا يمكن تقدير نسبة محتملة لقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من عدمه، لكنّه القضية يتم التعامل معها كـ"رزمة واحدة".

وكان الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، قد أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشأن مفاوضات وقف العدوان على غزة.

وبحسب بيان لحركة حماس، ثمن هنية الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الحركة، للوزير عباس كامل، قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.

في سياق متصل، كشف مصدر رفيع المستوى أن وفدًا من حركة حماس سيصل للقاهرة خلال اليومين المقبلين لاستكمال مفاوضات الهدنة.