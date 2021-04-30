نائب محافظ الفيوم: استئناف أعمال البناء لعدد من العقارات بعد مراجعة التراخيص

عقد محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اجتماعا، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة آليات تنفيذ الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وموقف استئناف الأعمال لعدد من الرخص التي تم مراجعتها، بحضور الاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز الفيوم، والمهندسة نجلاء محمد مدير مديرية الإسكان، والدكتور يوسف جمعة ممثل عن كلية الهندسة جامعة الفيوم، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، ومديري الإدارة الهندسية، والمركز التكنولوجي، والمكتب الفني بمجلس مدينة الفيوم.



وأوضح محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، والتنفيذ التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بمدينة الفيوم، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء والتى تم إخطار أصحابها بالملاحظات الواجب تلافيها حتى يتمكنوا من استئناف الاعمال بها.



خلال الاجتماع، وجه نائب المحافظ، بالربط بين الإدارة الهندسية، والمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم ووحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة الفيوم، لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة التي يتم العمل بها بمدينة الفيوم في الأول من مايو القادم.



كما وجه بتشكيل أمانة فنية إلى اللجنة المشكلة بقرار السيد محافظ الفيوم لإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص، لتلقي بيان يومي بالرخص وتقرير لجان الفحص المشكلة بكل مجلس مدينة ومتابعة موقف استئناف الأعمال بالنسبة للرخص التى تم مراجعتها وإعداد تقرير أسبوعى بذلك يعرض على اللجنة.



وأشار نائب المحافظ، إلى الانتهاء من معاينة كافة رخص البناء داخل مدينة الفيوم لاستئناف الأعمال بالعقارات الخاصة بها مرة أخرى، لافتاً إلى ضرورة توفير لوحة ارشادية بالمركز التكنولوجي موضحاً بها إجراءات التراخيص واشتراطات البناء الجديدة ودورة العمل ومدتها والأوراق والمسندات المطلوبة تيسيراً على المواطنين، ونشرها على صفحات المحافظة الرسمية، موجهاً رئيس مجلس مدينة الفيوم بحصر جميع الاراضى الفضاء بمدينة الفيوم وتقسيمهم لشرائح وفقاً لمساحة كل قطعة.



كما وجه مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، بسرعة الانتهاء من معاينة كافة نقاط الإحداثيات الواردة على منظومة المتغيرات المكانية، فضلاً عن متابعة موقف التعديات بنطاق مركز ومدينة الفيوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وعلى هامش الاجتماع تفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم للاطمئنان على سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع لشكوى عدد من المواطنين بشأن آليات وإجراءت ضوابط التراخيص الجديدة.