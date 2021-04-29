مسؤولة أمريكية: الولايات المتحدة تدقق في اتفاق التجارة مع الصين الذي تم في عهد ترامب

أكدت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي أن الولايات المتحدة "تدقق" باتفاق التجارة المبرم مع الصين في ظل رئاسة دونالد ترامب، للتأكد من التزام بكين ببنوده.

وقالت تاي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأربعاء - إنه :"فيما يتعلق بالتزامات الشراء التي تعهد بها الصينيون في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فإننا بصدد فحص أدائهم ونقوم بتدقيق جميع جوانب ما فعلوه".

وتلقت ممثلة التجارة الأمريكية عدة أسئلة أثناء جلسة استماع لها في لجنة فرعية في مجلس الشيوخ، وكشفت أن إدارة الرئيس جو بايدن، تدرس جميع "الخيارات" المتاحة لإنفاذ الاتفاق التجاري.

وأضافت كاثرين تاي أن فحص التزام الصين بالوعود المقطوعة "سيكون أولوية بالنسبة لنا".

ووقع البلدان ما يسمى باتفاق "المرحلة الأولى"، في يناير 2020، تعهدت بموجبه بكين بزيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية بما لا يقل عن 200 مليار دولار، خلال عامي 2020 و2021.