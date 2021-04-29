الأمن يكشف ملابسات حادث اصطدام قطار بلودر في المنوفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات حادث اصطدام قطار بلودر فى المنوفية.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من ناظر محطة سكك حديد، بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية باصطدام أحد القطارات بإحدى المركبات "لودر" حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور "مزلقان غير شرعى"، وذلك قبل دخول القطار إلى المحطة.

بالفحص تبين عدم حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالقطار واستئنافه لسيره وحدوث تلفيات بمركبة "اللودر" نتيجة الاصطدام.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من تحديد قائد المركبة "لودر" وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بأنه أثناء تخطيه لشريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور حدث عطل مفاجئ بمركبة اللودر فقام بتركه وفر هاربًا خشية على حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.