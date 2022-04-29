الزمالك يتوج بلقب دوري سوبر اليد على حساب الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك، لقب دوري السوبر لمحترفي كرة اليد، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي نتيجة 28- 25، في ختام البطولة، التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور جماهيري.

وشهدت المباراة تقدم الزمالك، في الشوط الأول، بنتيجة 15- 13، بعد سيطرة لاعبي الأبيض على اللقاء الذي شهد تألق حارسي الفريقين كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبي الأهلي العودة للقاء مرة اخرى، لكن باتت المحاولات بالفشل في ظل الروح القتالية للاعبي الزمالك والتصدي للكرات بشكل رائع.

يذكر أن فريق سبورتنج، حقق الميدالية البرونزية بالفوز على نظيره هليوبوليس بنتيجة 32/29، في اللقاء الذي انتهى قبل بداية مواجهة القطبين.

وتعد بطولة دوري السوبر للمحترفين هي مسابقة جديدة، ووفقًا لها تتحدد الفرق المتأهلة للمشاركة في كأس السوبر.

وضمن الأهلي، رغم الخسارة، رسميا مشاركته في بطولة كأس السوبر لكرة اليد، رفقة الزمالك بطل الدوري، وسبورتينج الفائز بلقب الكأس.