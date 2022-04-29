الداخلية : ضبط 3 تشكيلات عصابية و161 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي





تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 تشكيلات عصابية و161 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.



وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 161 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 16 بندقية آلية،وبندقية رصاص، و18 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و121 فرد محلي، و284 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و168 قطعة سلاح أبيض.



ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 89 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 3 تشكيلات عصابية ضمت 11متهم ارتكبوا 15 حادثا متنوعا، و185 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 57 كيلو مخدرات، و33 متهما ومراقبا هاربا، و16 متهما بالبلطجة، و348 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.



كما تمكنت القوات من فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 10 منهم.