 أمازون تسجل خسائر فصلية مع ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات - بوابة الشروق
الجمعة 29 أبريل 2022 6:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

أمازون تسجل خسائر فصلية مع ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات

د ب ا
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 5:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 5:38 ص

 كشفت شركة أمازون عملاق التسويق الإلكتروني يوم الخميس عن صافي خسائر بلغ 8ر3 مليار دولار في الربع الأول، في الوقت الذي أثرت فيه التكاليف المرتفعة والمبيعات المنخفضة على صافي أرباحها.

وقال أندي جاسي، المدير التنفيذي لأمازون "تسببت الجائحة وما تلاها من حرب في أوكرانيا في نمو وتحديات غير عاديين".

وبلغ صافي الخسائر 8ر3 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بأرباح بلغت 1ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام مضى، مدفوعة إلى حد كبير باستثماراتها في شركة ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية.

وارتفع صافي المبيعات بنسبة 7 %، مدفوعا بقسم الحوسبة السحابية "خدمات أمازون ويب".

وأضاف جاسي أن الشركة كانت تواجه زيادة في التكاليف، مع استمرار الضغوط التضخمية واضطراب سلاسل الإمداد .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك