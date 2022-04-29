



أعلن وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر وصل إلى ٧٩.٥٣ جرعة لكل ١٠٠ مواطن؛ وهو يعد من المعدلات المرتفعة للتطعيمات طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، حيث تم صرف ٨١.٣٨٤.١٥٦ جرعة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر، في إطار الأسبوع العالمى للتمنيع "التحصين"؛ فى الفترة من ٢٤ لـ٣٠ إبريل ٢٠٢٢.



وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، إلى جهود زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر من خلال التوسع في أماكن التطعيمات وتنفيذ حملة للتطعيمات بالمنازل "طرق الأبواب"، مما كان له دور كبير فى استقرار الوضع الوبائى والصحي فى مصر.



وأكد عبدالغفار أن مصر ملتزمة بالوقاية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيات صحية وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات البرامج المحلية من خلال التكامل بين جميع مستويات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن القيام بأنشطة التمنيع بمصر مستمرة فضلًا عن زيادة الوعي المجتمعي وتشجيع المواطنين للإقبال على خدمات التطعيم.



وأضاف عبدالغفار أن برنامج التطعيمات الموسع بمصر يُمثل دعامة أساسية من دعامات الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى نجاح مصر في توفير كافة انواع اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19.



في سياق آخر، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عدم رصد أي حالات لالتهاب الكبد المجهول في مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 177 حالة ظهرت إصابتها على مستوى العالم بهذا الالتهاب المجهول.



وأضاف قنديل، لـ"الشروق"، أن الوزارة تتابع الموقف أولا بأول وتواصل رفع استعداداتها لاتخاذ كافة الإجراءات ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، لافتا إلى أن مصر تمكنت من خفض معدلات انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسي (B) من ٤,٥٪ إلى أقل من 1٪ ، وخفض معدلات انتشار المرض بين الأطفال الأقل من 10 عام إلى 0.1٪.



وأشار إلى أنه بفضل التطعيمات لم تسجل مصر أي حالات إصابة بالدفتيريا والسعال الديكي منذ 20 عام، ومصر في طريقها لإعلان القضاء على الحصبـة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وأكد أن الدولة توفر الأمصال العلاجية بالمجان من خلال المستشفيات الحكوميـة وبعض الوحدات الصحية مثل مصل التيتانوس، والكلب، والثعبان والعقرب، والالتهاب الكبدي (ب)، والتسمم الممباري، والحيات.



ولفت قنديل إلي أن مصر استطاعت الحد من مرض التيتانوس الوليدي وتم الإعلان عن ذلك عام 2007، كما تمالقضاء على مرض شلل الأطفال، وتم إعلان مصر خالية من المرض من قبل منظمة الصحة العالمية عام 2006 .