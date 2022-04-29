وزيرة بريطانية: تعرضت لأسوأ أنواع كراهية النساء من زملاء مرات عدة

قالت وزيرة بريطانية إن أحد أعضاء مجلس العموم قام ذات مرة بإلصاقها في الحائط لأنها طلبت من زملائها أن يبقوا "أيديهم داخل جيوبهم"، وسط تجدد الاتهامات داخل البرلمان بشأن كراهية النساء وسوء السلوك الجنسي.

وأضافت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان في تصريحات لمحطة "إل.بي.سي" الإذاعية اليوم الجمعة: "تعرضت لأسوأ أنواع كراهية النساء من بعض الزملاء مرات عديدة".

وتابعت تريفيليان قائلة إن إساءة استعمال السلطة التي تظهرها أقلية صغيرة جدا من الزملاء الذكور أمر غير مقبول تماما.

وأشارت الوزيرة إلى أنها تعرضت لمحاولات اعتداء جنسي على أيدي ستة أشخاص في وستمنستر، وكان بعضهم "مجرمين معاودين".

ومع ذلك، ذكرت تريفيليان أن الغالبية العظمى من زملائها الذكور "مبتهجون" و "برلمانيون ملتزمون".

وتشير وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" إلى أن تصريحات تريفيليان تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط متزايدة من أجل الكشف عن اسم النائب المتهم بمشاهدة مواد إباحية داخل قاعة مجلس العموم، وفي ظل تزايد انتقادات كبار الوزراء لثقافة وستمنستر "المخزية".

ووصفت تريفيليان مزاعم الاعتداء الجنسي بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، لكنها احجمت عن قول ما إذا كان يجب إقالة النائب المحافظ الذي لم يفصح عن اسمه، ونفت أن يكون حزبها على وجه التحديد يعاني من مشكلة كراهية النساء.



