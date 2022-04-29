سلوفاكيا وبولندا تستعدان لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

توصلت سلوفاكيا وبولندا إلى اتفاق يجعل من الممكن تسليم طائرات مقاتلة سلوفاكية (من طراز ميج 29) إلى أوكرانيا.



أعلن ذلك وزيرا الدفاع في البلدين اليوم الجمعة خلال لقاء لهما في براتيسلافا.



وقال وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، إن بولندا وافقت على تأمين المجال الجوي السلوفاكي بمقاتلاتها الأمريكية من طراز إف 16 إذا لم تعد طائرات ميج متاحة لديها.



وقال نظيره البولندي، ماريوس بلاشتشاك، بأنه "من الطبيعي تماما" أن توسع القوات الجوية البولندية منطقة عملياتها إلى الدولة المجاورة لها في الجنوب، سلوفاكيا.



تعد سلوفاكيا أصغر بكثير من بولندا، وتحد كلتا الدولتين سلوفاكيا وبولندا، العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بشكل مباشر أوكرانيا وتدعمانها بشكل مكثف بالمساعدات الإنسانية والعسكرية.



كان كل من ناد وممثلين آخرين عن الحكومة السلوفاكية ينفون دائما أن سلوفاكيا يمكن أن تستجيب للطلب الأوكراني تسليمها طائرات مقاتلة من طراز ميج ذات التصميم السوفيييتي السابق.



وقال المسؤولون السلوفاكيون إنهم يريدون التخلص من هذه الطائرات على المدى الطويل لأن الفنيين الروس هم فقط من يمكنهم صيانتها.



ومع ذك لا غنى عنها بالنسبة لسلوفاكيا في الوقت الحالي حتى تتلقى هذه طائرات إف 16 التي طلبتها من الولايات المتحدة قبل بضع سنوات.



وبالمثل أعلن ناد في البداية أن نظام صواريخ إس-300 المضاد للطائرات الذي طورها الاتحاد السوفيتي أيضا لا غنى عنه.



وفي بداية نيسان / أبريل الجاري أعلن بشكل مفاجئ أن النظام الصاروخي قد تم تسليمه إلى أوكرانيا كهدية وأنه تم تسليمه سرا هناك بالفعل.



ولهذا اتهمت المعارضة السلوفاكية الحكومة بالكذب على شعبها وتركه دون حماية عسكرية كافية.