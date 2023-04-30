 كاف يمنح الترجي مهلة أخيرة للسيطرة على الاشتباكات في مباراة شبيبة القبائل - بوابة الشروق
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كاف يمنح الترجي مهلة أخيرة للسيطرة على الاشتباكات في مباراة شبيبة القبائل

محمد عاطف
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 11:47 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 11:47 م

كشفت بعض التقارير الإعلامية التونسية، عن موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من الاشتباكات التي حدثت خلال مباراة الترجي وشبيبة القبائل، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واندلعت اشباكات قوية بين جماهير الترجي المتواجدة في ملعب رادس مع قوات الأمن بعد نهاية الشوط الأول من مباراة شبيبة القبائل، ليقرر الحكم الكونغولي تأجيل انطلاق الشوط الثاني حتى الآن. 

ووفقًا لـ إذاعة «موزاييك» التونسية، فإن مراقب المباراة منح نادي الترجي مهلة 45 دقيقة؛ من أجل تهدئة الأوضاع في مدرجات ملعب رادس، مهددًا بإلغاء المباراة حال استمر الوضع كما هو عليه.

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الترجي وشبيبة القبائل، المقامة حاليًا على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.


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