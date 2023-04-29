 الجيش السوداني: لن نكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوداني: لن نكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة

وكالات:
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 5:59 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 5:59 م
أعلن الجيش السوداني، أن القوات المسلحة لن تكون "رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة".

وقال الجيش، في بيان له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، إن قواته "ملتزمة بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السلطة المدنية".

وتستمر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت بوتيرة متقطعة، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق الهدنة الإنسانية والقيام بعمليات عسكرية في العاصمة الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

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