انهيار سقف خرساني داخل منزل في ملوي بالمنيا دون إصابات بشرية

انهار سقف خرساني بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع الحلاجة في مدينة ملوي بالمنيا، دون إصابات بشرية، وتم إخلاء المنازل المجاورة من السكان.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار سقف منزل خرساني في شارع الحلاجة ببندر ملوي.



وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وإجراء التحريات الأولية، تبين انهيار سقف خرساني بمنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 120 مترًا مربعًا ملك عبد المالك محمود توني، بشارع الحلاجة، في جنوب مدينة ملوي.



وأفادت التحريات الأولية، بأن الانهيار حدث بالطابق الثالث، دون إصابات بشرية، وأن سقف الطابق الثالث إنهار علي الطابق الثاني، مما يشكل خطورة علي المنازل المجاورة لأنها مقامة بالطوب اللبن، وهي ملك كل من: "محمود المغربي ويقع على يمين المنزل المنهار، ومنزل أحمد محمد ويقع على يسار المنزل المنهار"، وتم إخلاء المنزلين من السكان.



تم فرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار حفاظًا على حياة المارة، كما تم فصل المرافق من مياه وكهرباء، وأخُطرت لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لإعداد تقرير فني وعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.