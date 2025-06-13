إسرائيل تشرع بتجنيد قوات احتياط عقب بدء عدوانها على إيران

الجيش الإسرائيلي قال إن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الدفاعية والهجومية على كافة الجبهات ومع انطلاق عملية "الأسد الصاعد"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، شروعه في تجنيد قوات احتياط من وحدات مختلفة، وذلك في أعقاب العدوان الذي بدأ بتنفيذه ضد إيران، فجرا.

وقال الجيش، في بيان مقتضب: "في إطار الاستعدادات الدفاعية والهجومية على كافة الجبهات ومع انطلاق عملية (الأسد الصاعد)، بدأ الجيش تجنيد قوات احتياط من وحدات مختلفة إلى جبهات القتال المختلفة في أنحاء البلاد".

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الجيش مواصلته قصف أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وقال الجيش، في بيان آخر، إنه "يواصل قصف أهداف داخل الأراضي الإيرانية".

وأُرفق البيان بمقاطع مصورة قال إنها توثيق لمهاجمة منصات صاروخية تابعة للنظام الإيراني.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني".

وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، أن تنفذ إيران ضربة على بلاده على شكل "موجات قاسية" ردا على الهجوم الذي شنته ضدها، مشيرا إلى أن "الحرب مع طهران لم تنته بعد".

وقال، إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ البالستية، والعديد من القدرات العسكرية".

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية)، إن 78 شخصا قتلوا وأصيب 329 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في رسالة وجهها إلى شعبه، إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، ردا على الهجمات.