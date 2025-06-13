قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس": "هجوم إسرائيل قد يساعدني في التوصل لاتفاق مع إيران".

وأضاف في التصريح نفسه: "إسرائيل استخدمت عتاداً أمريكياً عظيماً خلال الهجوم على إيران"، بحسب موقع "العربية نت " الاخباري.



وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه سبق أن منح إيران مهلة نهائية لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي قبل الضربات الإسرائيلية الأخيرة، لكنه أشار إلى أن طهران قد لا تزال لديها فرصة أخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "قبل شهرين، أعطيت إيران مهلة 60 يوما لـ(إبرام صفقة). كان ينبغي عليهم التوصل إليها! اليوم هو اليوم الـ61. أخبرتهم بما يجب عليهم فعله، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. الآن، ربما لديهم فرصة ثانية!".

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن، الجمعة، قال ترامب إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل، ووصف الضربات على إيران الليلة الماضية بأنها "هجوم ناجح للغاية".

وأضاف ترامب في مكالمة هاتفية قصيرة: "نحن بالطبع ندعم إسرائيل، ومن الواضح أننا دعمناها كما لم يدعمها أحد من قبل".