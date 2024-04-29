أمين مجلس التعاون الخليجي: المنطقة تشهد ظروفا استثنائية وصعبة وغير مسبوقة

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن المنطقة تشهد ظروفا استثنائية وصعبة وغير مسبوقة.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس تعاون دول الخليج العربية والولايات المتحدة، بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين.

وأضاف أنه يجب تضافر الجهود على كل المستويات لخفض التصعيد ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار بسبب الحرب في قطاع غزة والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل والتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر التي تهدد الأمن البحري وحرية الملاحة، فضلا عن خطر الانتشار النووي والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأشار إلى موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في كل أنحاء غزة بما في ذلك مدينة رفح وضمان وصول المساعدات.

وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي سياسات وتدابير فاعلة لوقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وأكّد ضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعم حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمبادرة السلام العربية.