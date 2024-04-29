الرئيس الصيني يزور فرنسا والمجر وصربيا الأسبوع المقبل

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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بكين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سوف يزور فرنسا والمجر وصربيا مطلع مايو المقبل.

وقالت الوزارة إن الرئيس الصيني سوف يتوجه إلى أوروبا من 5 حتى 10 مايو المقبل. ولم يتم الإعلان عن برنامج الجولة.

وكان شي جين بينج (70 عاما) قد زار فرنسا آخر مرة في مارس 2019، وهي الزيارة التي شملت إيطاليا وموناكو.

ومن المقرر أن يلتقى شي جين بينج بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أسابيع قليلة من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للصين منتصف أبريل الجاري.

من ناحية أخرى، قد تتزامن زيارة الرئيس الصيني لصربيا مع الذكرى الـ25 لتفجير حلف شمال الأطلسي (الناتو) للسفارة الصينية في بلجراد في السابع من مايو 1999.

وقد لقى ثلاثة صحفيين صينيين حتفهم في الهجوم، الذي وصفه الناتو بالحادث، ولكنه أثار غضب بكين.

وتعد صربيا عضوا بمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تعد مشروعا استثماريا عالميا يركز على البنية التحتية.