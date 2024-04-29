محمد بسام رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو

توج محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الإثنين، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

ونجح محمد بسام في إنقاذ فريقه سيراميكا كليوباترا والخروج من المباراة بنقطة ثمينة عندما تصدى لركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نفذها رامي صبري وتصدى لها بسام ببراعة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 25 في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 13 في المركز الـ16.