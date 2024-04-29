يديعوت أحرونوت ترجح صدور مذكرات اعتقال سرية بحق مسئولين إسرائيليين

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي قوله، اليوم الاثنين، إن مذكرات اعتقال مسئولين إسرائيليين ربما تكون صدرت سرا من المحكمة الجنائية الدولية ولن يواجهوها إلا عند سفرهم.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لموقع "الجزيرة" الإخباري.

وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.