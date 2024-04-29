 أمريكا تحذر من أن تحرك الجنائية الدولية ضد إسرائيل سيضر بفرص وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تحذر من أن تحرك الجنائية الدولية ضد إسرائيل سيضر بفرص وقف إطلاق النار

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 8:24 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 8:24 م

أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن القلق من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، الأمر الذي سيعرض هذا الاتفاق للخطر، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اثنين من المصادر ، رفضا الكشف عن هويتهما ، القول إن منبع القلق هو أن إسرائيل ستتراجع عن موافقتها على الهدنة إذا مضت المحكمة الجنائية الدولية قدما في إصدار أوامر الاعتقال.

وقال المصدران إن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى بدأت جهودا دبلوماسية هادئة من أجل نقل هذه الرسالة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وأضاف المصدران ، أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كلا من كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك قيادة حماس على أساس سلوك الجانبين في الحرب الدائرة في غزة.

وكانت صحيفة يورك تايمز قد ذكرت سابقا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يكون من بين المستهدفين.

وتعارض الولايات المتحدة التحقيق وتدفع بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي في هذه الحالة ، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين.


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