محافظ المنوفية يناقش مع مستشار رئيس الوزراء سبل دفع تنفيذ مشروعات حياة كريمة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتبقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية وتلافي الملاحظات لضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية، صباح اليوم، الثلاثاء، باللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة بمركزي أشمون والشهداء.

حضر اللقاء اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات شركات المياه والكهرباء والصحة.

وعقب اللقاء، عُقد اجتماع موسع لاستعراض مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لمشروعات قطاعات الصحة، الصرف الصحي، الكهرباء، والطرق، حيث تم عرض التحديات التي تواجه سير العمل، وسبل التغلب عليها من خلال التنسيق بين الجهات ووضع توقيتات زمنية واضحة لدخول المشروعات الخدمة.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تطوير الريف المصري والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع الإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وسبل تلافي الملاحظات لضمان دخولها الخدمة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للموقف التنفيذي من خلال جولاته الميدانية ولقاءاته المتكررة مع الجهات المنفذة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.