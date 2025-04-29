استطلاع: ترامب يحقق أدنى شعبية لرئيس أمريكي منذ 70 عاما

أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نال أدنى نسبة تأييد لرئيس أمريكي عقب مرور أول 100 يوم من ولايته، منذ فترة الرئيس السابق دوايت آيزنهاور الذي حكم بين 1953 و1961.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عبر 41% من الأمريكيين عن تأييدهم لترامب، مما يمثل انخفاضا بـ4 نقاط مقارنة بشهر مارس الماضي و7 نقاط عن فبراير.

وقال 22% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون بشدة ترامب، بينما يقول ضعف هذا العدد تقريبا إنهم يعارضونه بشدة (45%).

ويحظى ترامب بدعم من 86% من الجمهوريين، بينما عبر 93% من الديمقراطيين عن معارضتهم له، في حين كانت نسبة تأييد الرئيس بين المستقلين السياسيين 31%.

وكشف الاستطلاع أن الرئيس الأمريكي لا يحظى بنسبة تأييد مرتفعة في جميع القضايا الرئيسية التي سعى لمعالجتها خلال أول 100 يوم من ولايته.

وانخفضت نسب تأييد ترامب في القضايا الاقتصادية بشكل ملحوظ منذ أوائل الشهر الماضي، حيث أدت خطة التعريفات الجمركية التي أطلقها إلى تذبذب في سوق الأسهم ومخاوف من ارتفاع الأسعار.

وقالت مشاركة في الاستطلاع تبلغ (55 عاما) من فرجينيا تُعرف نفسها كمستقلة، "أنا محبطة. لم أقم بالتصويت له. كنت سأعطيه فرصة، لأنني اعتقدت أنه يمكن أن يفعل شيئا لتحسين الاقتصاد، لكن أشعر بمزيد من الإحباط".

وعبر 57% من المشاركين عن قناعتهم أن أسلوب ترامب في الرئاسة يُعرّض البلاد للخطر بشكل غير ضروري، وأكد 60% معارضتهم لتحركات الرئيس الجمهوري في الشؤون الخارجية التي تضمنت موقفا أكثر ودية تجاه روسيا في حربها مع أوكرانيا وإنهاء العديد من برامج المساعدات الخارجية.

ورغم أن قضية الهجرة كانت أبرز الملفات التي راهن عليها خلال حملته للعودة إلى البيت الأبيض، فإن نسبة تأييد قراراته في هذا الملف تراجعت من 51% في مارس الماضي إلى 45% حاليا.

وأظهر الاستطلاع أن ثقة الأمريكيين في قدرة ترامب على استخدام سلطات الرئاسة بمسؤولية تراجعت إلى 46% بانخفاض 8 نقاط عن ديسمبر الماضي، كما عبر 50% عن ثقتهم في قدرته على توفير قيادة حقيقية للبلاد بانخفاض 9 نقاط مقارنة بديسمبر."

ويرى 52% من المشاركين في الاستطلاع إن فترة رئاسة ترامب الثانية ستغير البلاد بشكل جذري وبطريقة دائمة، مقابل 36% يعتقدون أن أي تغييرات كبيرة يقوم بها ستتلاشى بمجرد مغادرته المنصب.