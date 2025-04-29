المسلماني في مجلس النواب: ماسبيرو يمتلك رؤية لإفريقيا ولدينا أفضل الكفاءات

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن لدى ماسبيرو أفضل الكوادر الإعلامية، وأبناء ماسبيرو بإمكانهم التحديث والمنافسة والتفوق.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في كلمته أمام لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وهي الجلسة التي حضرها نواب من اللجنة الاقتصادية ولجنة الزراعة: إننا بصدد إطلاق بودكاست "ماسبيرو أفريقيا" بعدة لغات أفريقية، والبدء في ترجمة خمسة أعمال كبرى لأكبر اللغات الأفريقية، كما أننا سنشرع في مد الجسور مع وسائل الإعلام الأفريقية من القاهرة إلى كيب تاون.

ودعا المسلماني اللجنة لزيارة ماسبيرو وفتح حوار دائم من أجل تعزيز الوجود المصري في أفريقيا، وتمتين علاقات مصر مع القارة السمراء، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي للعلاقات المصرية الأفريقية.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، قد استقبل المسلماني قبيل الجلسة، حيث بحثا التعاون في مجالات الإعلام والتواصل السياسي والمجتمعي.