خاص - عيسى ينضم للجهاز الفني للأهلي مع النحاس

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استقرت إدارة النادي الأهلي على تعيين عبد الرحمن عيسى مخططًا للأحمال في الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، الذي يقوده عماد النحاس حاليًا.

وعلمت الشروق أن عبد الرحمن عيسى انضم للجهاز الفني للأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، ليشغل منصب مخطط الأحمال، وذلك بعد إقالة الجهاز الفني السابق للفريق.

وحسب ما ورد لـ الشروق فإن عبد الرحمن عيسى سبق له العمل في الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال فترة تواجد المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، كما تواجد مع عماد النحاس أثناء فترة تدريبه للمقاولون العرب.

كما عمل عبد الرحمن عيسى مدربًا للبطل الأولمبي أحمد الجندي، صاحب ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024.

وكان السويسري تيزيان ندوي مخططًا للأحمال في الجهاز الفني للأهلي خلال الموسمين الماضيين وكذلك الموسم الجاري، قبل إقالته مع مارسيل كولر، والجهاز المعاون.