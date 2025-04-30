أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، تعليق الدراسة، غدا الأربعاء، بسبب سوء حالة الطقس، وذلك على مستوى كل كليات ومعاهد جامعتي المنيا الحكومية والأهلية.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بناء على ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد غدا الأربعاء، لظروف جوية سيئة وحرصا من إدارة الجامعة على سلامة الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على سلامة الطلاب، وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر قد تنجم عن الظروف الجوية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة بعيدًا عن أي تهديدات قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي، لا سيما أن الجامعة بها عدد كبير من الطلاب من المحافظات الأخرى.

وأكد أن الجامعة تولي سلامة طلابها أولوية قصوى، وتسعى دومًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل أيه اختبارات شفوية أو عملية كان من المقرر إجراؤها غداً إلى الأسبوع القادم وفقا لظروف كل كلية.