واشنطن ودول لاتينية تدعم بنما ضد ضغوط صينية

• في بيان مشترك للولايات المتحدة، وبوليفيا، وكوستاريكا، وغويانا، وباراغواي، وترينيداد وتوباغو



أصدرت الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية بيانا مشتركا أكدت فيه على سيادة بنما، في مواجهة ما أسمته "الضغوط الصينية".

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أوضحت فيه حكومات الولايات المتحدة، وبوليفيا، وكوستاريكا، وغويانا، وباراغواي، وترينيداد وتوباغو أكدت في بيانها المشترك أن حرية المنطقة "غير قابلة للتفاوض".

وأشار البيان إلى أن الدول المذكورة تتابع عن كثب "الضغوط الاقتصادية الموجهة" التي تمارسها الصين دون تفاصيل عن طبيعة هذه الضغوط، وكذلك خطواتها الأخيرة التي تؤثر على السفن التي ترفع علم بنما.

وأضاف أن هذه الأفعال تمثل محاولة واضحة لتسييس التجارة البحرية وانتهاك سيادة دول المنطقة.

وشدد البيان على أن بنما تعد من العناصر الأساسية في نظام التجارة البحرية بالمنطقة، ما يستدعي بقاءها بعيدة عن الضغوط الخارجية.

وشدد على أن أي محاولة لإضعاف سيادة بنما تشكل "تهديدا" لجميع دول المنطقة، معربا عن تضامنها مع هذا البلد.

وأكد البيان على عزم الدول على التحرك بشكل مشترك ضد أي تهديدات من أجل ضمان بقاء القارة الأمريكية "منطقة للحرية والأمن والازدهار".

ولم يصدر عن الجانب الصيني تعليق فوري على البيان.