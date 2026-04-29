قتيلان و14 جريحا في انهيار بناية سكنية شرقي الجزائر

الجزائر - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:40 ص

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، إثر انهيار بناية سكنية في ولاية باتنة شرقي البلاد.

وقالت الحماية المدنية، في بيان، إن الضحيتين يبلغان من العمر 46 و52 عاما، فيما يتراوح عمرا المصابين بين 11 و80 عاما، وقد جرى إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

وأضافت أن فرقها تدخلت عقب انهيار منزل مكوّن من طابق أرضي وثلاثة طوابق بمنطقة طريق تازولت في مدينة باتنة، مؤكدة استمرار عمليات البحث وتأمين موقع الحادث.

ولم تصدر السلطات الجزائرية حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن أسباب الانهيار، غير أن تقارير إعلامية محلية تحدثت عن وقوع انفجار داخل مبنى سكني بسبب تسرب الغاز قبيل انهياره.

