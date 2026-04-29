الوادي الجديد: إرجاء تنفيذ قرار مديرية التربية والتعليم بشأن التجديد وعدم التجديد لوظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني

أعلنت محافظة الوادى الجديد، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تقرر إرجاء تنفيذ قرار مديرية التربية والتعليم، الصادر بشأن التجديد وعدم التجديد لوظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني، وذلك لحين انتهاء العام الدراسي الحالي 2025 / 2026.

وأوضح البيان، أن القرار يضمن استمرار تقديم الخدمات التعليمية بالكفاءة المطلوبة خلال فترة الامتحانات دون تأثير على سير العملية التعليمية بمختلف المراحل.

يأتي ذلك في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية وانتظام سير العمل بالمدارس، وتنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،