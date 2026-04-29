انفراجة مرورية مرتقبة غرب الإسكندرية بعد الانتهاء من طبقة الأسفلت بطريق الكيلو 21

شهدت أعمال تطوير طريق التوسعة بالكيلو 21 غرب الإسكندرية تقدمًا ملحوظًا، بعد الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية الرابطة، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة.

وأوضح بيان محافظة الإسكندرية أن هذه الخطوة جاءت عقب إزالة غرفة الكهرباء التي كانت تعوق استكمال أعمال التوسعة، ما ساهم في تسريع وتيرة التنفيذ، تمهيدًا لتحقيق سيولة مرورية أكبر وتيسير حركة تنقل المواطنين بالمنطقة.

وتواصل مديرية الطرق والنقل تنفيذ أعمالها المكثفة في رصف الطرق وترميم الحفر والمطبات، مع الالتزام بمعايير الجودة وإعادة الشيء إلى أصله، بما يعزز من عوامل السلامة المرورية ويحد من التكدسات.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة وجودة الحياة داخل المحافظة.